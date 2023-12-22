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Türkiye
AA 22.12.2023 13:41

11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 15 tutuklama

Konya merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 15 tutuklama

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından villa kiralamak isteyenleri dolandırdıkları öne sürülen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Kocaeli, Antalya, Mersin, Hakkari, Adıyaman ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, söz konusu hesapları yönettiği tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya vermek" suçlamasıyla tutuklandı.

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