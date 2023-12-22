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Türkiye
AA 22.12.2023 11:58

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyon: 15 gözaltı

İstanbul’da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyon: 15 gözaltı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, geçmiş dönemde El Kaide ve DEAŞ içinde faaliyet gösteren, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen 25 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 15 yabancı uyruklu şüpheliyi yakaladı.

Çatışma bölgeleriyle iltisaklı olarak İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin, örgütlerin yayın organlarında destekleyici paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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