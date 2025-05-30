Türk Dünyası KKTC'de bir araya geldi

Diplomasi Vakfı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentindeki bir otelde düzenlenen "Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu", Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) KKTC'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ve gözlemci ülkelerden çok sayıda düşünce kuruluşu temsilcisi ile uzmanın katıldığı forumda, "Türk Devletleri Teşkilatı/Kardeşlikten Stratejik Ortaklığa", "Medeniyet ve Kültür: Sürdürülebilir Entegrasyon" ve "Geleceği Düşünmek: Türk Dünyası ve Kuzey Kıbrıs" konuları ele alındı.

Forumun kapanış konuşmasını yapan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, forumun ülkesi için bir fırsat olduğunu belirterek, KKTC'nin her alanda olduğu gibi düşünce kuruluşları anlamında da Türk Dünyası'nın bir parçası olduğunu ifade etti.

Forum, cuma günü katılımcılar için düzenlenecek KKTC'yi tanıtan kültürel gezi ile son bulacak.