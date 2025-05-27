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Türk Dünyası
AA 27.05.2025 04:31

Lefkoşa Mevlevi Müzesi tekrar hizmete açıldı

KKTC'de Lefkoşa Mevlevi Müzesi, Türkiye'nin katkılarıyla yenilerek tekrar hizmete açıldı.

Lefkoşa Mevlevi Müzesi tekrar hizmete açıldı
[Fotograf: AA]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) katkılarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından 2023 yılında yenileme çalışmaları başlatılan Lefkoşa Mevlevi Müzesi'nin yeniden hizmete girmesi sebebiyle açılış töreni düzenlendi.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile çok sayıda milletvekili, bürokrat ve vatandaş katıldı.

Açılış törenine bir mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa Mevlevihanesi'nin asırlardır sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir irfan ocağı, bir kültür ve medeniyet merkezi olarak hizmet verdiğine işaret ederek, Mevlevihane'nin, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hoşgörü, sevgi ve insanlık anlayışını yüz yıllardır Kıbrıs adasında yaşatan en nadide mekanlardan birisi olarak insanlığın kalbine hitap ettiğini vurguladı.

Lefkoşa Mevlevi Müzesi tekrar hizmete açıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törendeki konuşmasında, tarih ve kültürün yaşatılması için yapılan çalışmaların, halkın maneviyatına ve bu topraklardaki mücadelesine büyük katkıda bulunduğunu dile getirdi.

"Bu yapılar maneviyatımız, tarih ve kültürümüzdür"

KKTC'de üst üste tamamlanan proje ve restorasyon çalışmalarının açılışının yapıldığına dikkati çeken Tatar, "Bu yapılar maneviyatımız, tarih ve kültürümüzdür. Geçmişten gelen bizlerin bu ülkedeki zenginlikleridir. Eserin yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar da TİKA olarak KKTC'de yürüttükleri proje ve çalışmalarda, ülkede yaşayan kıymetli insanlara, zengin kültüre, tarihi mirasa ve mücadeleye ışık tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kayalar, Lefkoşa Mevlevi Müzesi'nin yenilenme projesi hakkında bilgiler vererek, "Mevlevi Müzesi, yeniden düzenlenmiş haliyle, sadece geçmişe ait bir hatıra değil, gelecek nesillere aktarılacak yaşayan bir mirastır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Lefkoşa Mevlevi Müzesi'nin açılış kurdelesi kesildi ve davetliler müzeyi gezdi.

Açılış töreni ney dinletisiyle tamamlandı.

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