Zlatan Ibrahimovic gözünü rekora dikti. 40 yaşındaki futbolcunun hedefinde Şampiyonlar Ligi tarihine geçmek var.

Milanlı yıldız, Porto maçında gol atarsa Francesco Totti'ye ait Devler Ligi'nde fileleri havalandıran en yaşlı oyuncu rekorunun yeni sahibi olacak.

Roma'nın efsane ismi Totti, 7 yıl önce 38 yıl 59 günlükken CSKA Moskova'ya attığı golle bu unvanı elde etmişti.

Bu arada sakatlıklarla boğuşan İbrahimoviç'in Porto maçında 11'de sahaya çıkma ihtimali düşük görünüyor.

İtalyan basını, tarihe geçmek isteyen deneyimli santrforun karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna girmesini bekliyor.



Bu sezon iki maçta forma giyen İsveçli oyuncu, 1 gol attı. 40 yaşındaki futbolcu, Milan formasıyla çıktığı 49 karşılaşmada 29 kez gol sevinci yaşadı.