Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Darüşşafaka Hapoel U-NET'i ağırlayacak
Darüşşafaka Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 20 Ekim Çarşamba günü İsrail ekibi Hapoel U-NET'i konuk edecek.
Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Darüşşafaka, ligde bu sezon oynadığı ilk maçta deplasmanda Romanya ekibi U-BT Cluj Napoca'ya 66-60 yenildi.
Hapoel U-NET ise ilk maçında konuk olduğu İtalya temsilcisi Happy Casa'yı 88-61 mağlup etti.
Etiketler: Basketbol Avrupa Kupaları
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