Fransız kulübünden yapılan açıklamaya göre, Brezilya Milli Takımı'ndan dönen Neymar'ın uyluk iç adalesinde ağrıları olduğu ve takıma dönmeden önce birkaç gün tedavisine devam edilecek.

Neymar bugün oynanacak Leipzig maçında forma giyemeyecek.