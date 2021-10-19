Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
PSG'de Neymar sakatlandı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Almanya temsilcisi Leipzig ile oynanacak karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Fransız kulübünden yapılan açıklamaya göre, Brezilya Milli Takımı'ndan dönen Neymar'ın uyluk iç adalesinde ağrıları olduğu ve takıma dönmeden önce birkaç gün tedavisine devam edilecek.
Neymar bugün oynanacak Leipzig maçında forma giyemeyecek.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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