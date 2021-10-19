Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahçeşehir Koleji Yunanistan deplasmanında
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 2. haftasında 20 Ekim Çarşamba günü Yunanistan ekibi Iraklis ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Selanik kentindeki Ivanofio Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.
Organizasyondaki ilk maçında Karadağ ekibi Mornar Bar'ı 75-68 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, yarın kazanarak 2. galibiyetini almayı hedefliyor.
Iraklis ise ilk müsabakasında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'e deplasmanda 71-63 mağlup oldu.
Etiketler: Basketbol Avrupa Kupaları
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