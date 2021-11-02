Zlatan İbrahimoviç yeniden milli takımda. Milan'ın 40 yaşındaki başarılı golcüsü, dizinden geçirdiği sakatlık nedeni ile İsveç'in EURO 2020 mücadelesinde yer alamamıştı.

Tedavi sürecinin ardından formda bir görüntü sergileyen İbrahimovic, Serie A'daki son üç maçında iki kez fileleri havalandırdı.

İsveçli yıldız, Teknik Direktör Janne Andersson tarafından milli takım kadrosuna davet edildi.

"Sağlayacağı katkıya dair büyük umutlarım var, sürekli temas halindeyiz ve o da istekli. Böyle kritik bir dönemde, onun kadar iyi ve tecrübeli bir oyuncuyu tabii ki takımda görmez isteriz."

İsveç Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerinde B grubunda 15 puanla lider ve İspanya ile arasında iki puan var.

Grup liderleri doğrudan Dünya Kupası biletini alırken, ikincileri bir eleme süreci bekliyor.