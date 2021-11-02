Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tottenham'da Antonio Conte dönemi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktörlüğe Antonio Conte'yi getirdi.
İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 52 yaşındaki İtalyan teknik direktör ile 2023 yazına kadar opsiyonlu olarak anlaşma sağlandı.
Conte, daha önce Inter, Juventus, İtalya Milli Takımı ve Chelsea'yi de çalıştırmıştı. Juventus'la 3 Serie A şampiyonluğu, 2 de İtalya Süper Kupası kazanan deneyimli teknik adam, Inter'le bir Serie A şampiyonluğu, iki sezon çalıştırdığı Chelsea'yle ise birer kez Premier Lig ve Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Ciao Antonio... pic.twitter.com/5Ez9TnixPX— Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) November 2, 2021
İngiliz kulübü, dün teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun görevine son vermişti.
İngiltere Premier Lig'de son olarak Manchester United'a 3-0 yenilen Tottenham, 15 puanla 8. sırada bulunuyor.
Etiketler: Premier Lig
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