Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 15:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Basketbolda tam kapasite ile seyirci kararı
Türkiye Basketbol Federasyonu, salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verildiğini açıkladı.
"Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, TBF Sağlık Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar vermiştir."
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TBF Sağlık Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara %100 kapasite ile seyirci alınmasına karar vermiştir.https://t.co/prqW7218St pic.twitter.com/il5dYzNy8s— TBF (@TBF) November 2, 2021
Etiketler: Basketbol
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