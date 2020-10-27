Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, futbolda yaşın bir öneminin olmadığını bir kez daha gösterdi.

Birçok maçta İtalyan ekibini sırtlayan 39 yaşındaki futbolcu, son olarak Roma karşısındaki performansıyla büyüledi.

İsveçli yıldız, 3-3 berabere biten mücadelede 2 kez fileleri sarsmayı başardı.

Zlatan Ibrahimovic, bu sezon Milan'ın attığı 22 golde de yükü çeken isim oldu. 7 kez fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, takımının en skorer oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Serie A'da oynadığı 3 maçta 6 kez fileleri sarsan 39 yaşındaki forvet, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Shamrock Rovers'a ise 1 gol attı.

Zlatan Ibrahimovic, 2019 - 2020 sezonunun devre arasında Milan ile sözleşme imzalamıştı.

İsveçli yıldız, bir buçuk sezonda çıktığı 25 maçta 18 gol atıp 5 de asist yaptı.