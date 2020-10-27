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İnegölspor'da 6 futbolcuda koronavirüs çıktı
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'da, 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, rutin yapılan Covid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.
Sonuçlarda, 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığı, bir önceki testlerde de 3 futbolcuya aynı tanının konulduğu belirtildi.
Testi pozitif çıkan futbolcuların evlerinde ve tesislerde karantinaya alındığının vurgulandığı açıklamada, "6 futbolcumuzun tedavilerine evlerinde ve tesislerimizde devam ediliyor. Bu kapsamda tesislerimize ziyaretçi kabul edilmeyecektir." denildi.
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