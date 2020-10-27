Haber Giriş: Kaynak: AA
Tuzlaspor-Altay maçına koronavirüs engeli
TFF 1. Lig'in 8. haftasında 30 Ekim Cuma günü oynanması gereken Tuzlaspor-Altay karşılaşması, konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonunu internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vefa Stadı'nda 30 Ekim Cuma günü saat 19.00'da başlaması gereken müsabaka başka bir tarihte oynanacak.
Altay, 24 Ekim Cumartesi günü 24 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci, saha bakım görevlisiyle birlikte toplam 34 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Altay'ın 7. haftadaki Giresunspor karşılaşması da ertelenmişti.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 16:09
Son Haberler
- 17:28
- 17:24
- 17:32
- 17:31
- 17:15
Sıradaki Haber
İnegölspor'da 6 futbolcuda koronavirüs çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz