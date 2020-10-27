Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakaryaspor'da 2 koronavirüs vakası
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'un 1 futbolcusu ve 1 personelinde koronavirüs tespit edildi.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, yapılan tetkikler sonucunda bir genç futbolcu ve bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncumuz ve personelimiz izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.
Yapılan tetkikler sonucunda bir genç oyuncumuzun ve bir personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmıştır.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) October 27, 2020
Oyuncumuz ve personelimiz izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/j4iQDHELzs
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 16:15
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