Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, yapılan tetkikler sonucunda bir genç futbolcu ve bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz ve personelimiz izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.