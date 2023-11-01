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Spor
TRT SPOR/AA 01.11.2023 19:54

Ziraat Türkiye Kupası'nda toplu sonuç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı yaşanıyor. İşte oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve tur atlayan ekipler...

Ziraat Türkiye Kupası'nda toplu sonuç

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmaları kazanan takımlar, adını 4. eleme turuna yazdırıyor.

Kupada şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve tur atlayan ekipler şöyle:

31 Ekim Salı:

Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 3-0

Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor: 4-2

Manisa FK-Pazarspor: 3-0

Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 4-3

Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor: 1-3

Atakaş Hatayspor-Sarıyer: 2-0

Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor: 4-1

1 Kasım Çarşamba:

İstanbulspor-Kepezspor: 2-3

Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor: 3-1

Adanaspor-Hacettepe 1945: 5-0

GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 6-4 (Penaltılarla)

Ümraniyespor-Orduspor 1967: 5-1

Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-0

Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK: 3-0

Somaspor-Talasgücü Belediyespor: 6-0

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor: 2-1

Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor: 3-1

Menemen FK-Nevşehir Belediyespor: 2-0

Etimesgut Belediyespor-Bigaspor: 1-0

Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor: 1-2

Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 5-6 (Penaltılarla)

İnegölspor-Belediye Derincespor: 1-2

Karacabey Belediyespor-Bornova 1877: 0-4

Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor: 0-1

Altay-Aliağa Futbol: 2-1

Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor: 1-0

MKE Ankaragücü: 2 - Malatya Arguvanspor: 0

NOT: 4. tura adını yazdıran takımlar koyu yazılmıştır

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