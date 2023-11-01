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Spor
AA 01.11.2023 18:05

Celtic maçında yasağa rağmen Filistin bayraklarının açılması bekleniyor

İskoçya temsilcisi Celtic Kulübünün "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye taraftarların, yasak olmasına rağmen bu gece oynanacak lig maçında Filistin'e destek vermesi bekleniyor.

Celtic maçında yasağa rağmen Filistin bayraklarının açılması bekleniyor
[Fotograf: AA]

Celtic Star taraftar sitesi editörü David Faulds'un yaptığı açıklamada, "Bu gece Celtic Park'ta Celtic'in İskoçya Premier Ligi'nde St Mirren ile oynayacağı bir maç var. Maçta yaklaşık 59.800 taraftar bulunacak. Ancak Yeşil Tugay'ın tribünde yer aldığı alan boş olacak." dedi.

"Celtic Park'ta Filistin bayrağının dalgalanacağını bekliyorum"

Filistin'e destek veren "Yeşil Tugay" grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasaklamasına rağmen maçta Filistin bayraklarının açılacağını ifade eden Faulds, "Ancak bu akşam Celtic Park'ta çok sayıda Filistin bayrağının dalgalanacağını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kulüp, Filistin bayrağının gösterilmemesini istedi"

Faulds, "Kulüp, geçen hafta Atletico Madrid'e karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında kulübün UEFA'dan başka bir para cezası alınmasından korktuğu için Filistin bayrağının gösterilmemesini istedi." ifadelerini kullandı.

Dün, Celtic Kulübü yetkilileriyle konuştuğunu belirten Faulds, "Onlara, Filistin bayrağı meselesiyle ilgili itiraz ettim. Celtic, Filistin bayraklarını dalgalandırılmasının taraftar grubu yasağının bir nedeni olmadığını ısrarla belirtti. Ama, Yeşil Tugay aksini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasakladı. Kulübün, taraftar grubunun üyelerine gönderdiği elektronik postayla kombine bilet sahiplerinin iç saha maçlarına katılmasını yasakladığı kaydedilmişti.

Kararın Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta taraftarların tribünlerde Filistin bayrakları açmasının ardından geldiğine vurgu yapıldı. Kulübün "Yeşil Tugay" üyelerinin gösterileri nedeniyle daha önce iki kez para cezası aldığı ve UEFA'nın daha fazla disiplin cezası vermesinden çekindiği belirtilmişti.

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