AXA Sigorta Efeler Ligi'nde final heyecanı başladı.

Serinin ilk maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk setinde üstünlük sarı-lacivertli ekipteydi. Kaliteli bir oyun ortaya koyan konuk takım, 25-19 ile setlerde 1-0 öne geçti.

İkinci sette toparlanan Ziraat Bankkart, rakibini aynı skorla geride bıraktı ve durumu 1-1'e getirdi.

Çekişmeli geçen üçüncü sette de iyi oyununu koruyan ev sahibi, 25-21'lik üstünlükle 2-1 öne geçti.

Dördüncü setin ortasına kadar kontrolü elinde bulunduran Fenerbahçe HDI Sigorta, bu anlarda skor avantajını rakibine kaptırdı. Seti 25-19 kazanan Ziraat Bankkart, mücadeleden de 3-1 galip ayrıldı ve final serisinde 1-0 öne geçti.

AXA Sigorta Efeler Ligi final serisinde 2. maç, perşembe günü Fenerbahçe HDI Sigorta'nın ev sahipliğinde oynanacak. 19:55'te başlayacak karşılaşma, TRT SPOR 2'den naklen yayınlanacak.

Salon: TVF Ankara

Hakemler: Yavuz Akdemir, Bilal Çağlar

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Maarten, Emin Gök, Wouter, Atanasov (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Nicholas, Saxton, Metin Toy, Salvador, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Peksen, Kelvin, Hasan Sıkar)

Setler: 19-25, 25-19, 25-21, 25-19

Süre: 123 dakika (28, 31, 30, 34)