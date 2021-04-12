Ziraat Bankkart seride öne geçti
AXA Sigorta Efeler Ligi final serisinin ilk maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde final heyecanı başladı.
Serinin ilk maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk setinde üstünlük sarı-lacivertli ekipteydi. Kaliteli bir oyun ortaya koyan konuk takım, 25-19 ile setlerde 1-0 öne geçti.
İkinci sette toparlanan Ziraat Bankkart, rakibini aynı skorla geride bıraktı ve durumu 1-1'e getirdi.
Çekişmeli geçen üçüncü sette de iyi oyununu koruyan ev sahibi, 25-21'lik üstünlükle 2-1 öne geçti.
Dördüncü setin ortasına kadar kontrolü elinde bulunduran Fenerbahçe HDI Sigorta, bu anlarda skor avantajını rakibine kaptırdı. Seti 25-19 kazanan Ziraat Bankkart, mücadeleden de 3-1 galip ayrıldı ve final serisinde 1-0 öne geçti.
AXA Sigorta Efeler Ligi final serisinde 2. maç, perşembe günü Fenerbahçe HDI Sigorta'nın ev sahipliğinde oynanacak. 19:55'te başlayacak karşılaşma, TRT SPOR 2'den naklen yayınlanacak.
Salon: TVF Ankara
Hakemler: Yavuz Akdemir, Bilal Çağlar
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Maarten, Emin Gök, Wouter, Atanasov (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Nicholas, Saxton, Metin Toy, Salvador, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Peksen, Kelvin, Hasan Sıkar)
Setler: 19-25, 25-19, 25-21, 25-19
Süre: 123 dakika (28, 31, 30, 34)
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