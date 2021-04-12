Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 19:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gustavo ilk kez yedek
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlıklar dışında ilk kez bir maça yedek kulübesinde başlıyor.
Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak olan maçta sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, sakatlıkları dışında ilk kez müsabakaya yedek kulübesinde başlıyor.
Gustavo daha önce 26 kez kadroda yer alırken bu müsabakaların 25’inde ilk 11’de görev aldı.
Sambacı 5 maçı sakatlık ve 1 maçı ise sarı kart cezası sebebiyle kaçırmıştı.
Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig
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