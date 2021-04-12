Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 18:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Cem İlkel 2. turda
[Fotoğraf: AA]
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Tour Split 2'de ilk maçında Fransız rakibi Enzo Couacaud'u mağlup eden milli sporcu Cem İlkel, 2. tura yükseldi.
Hırvatistan'ın Split şehrinde düzenlenen turnuvadaki müsabakada Cem İlkel, rakibini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi.
Milli tenisçinin bir üst turdaki rakibi Fransız Hugo Gaston ile Slovakya temsilcisi Lukas Klein maçının galibi olacak.
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