Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede Bahattin Şimşek düdük çaldı.

Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma, başladığı gibi 0-0 sonuçlandı.

Bu sonuçla puanını 36'ya yükselten Kasımpaşa, bir maç fazlasıyla 15. sırada konumlandı. Rakibine göre bir maçı eksik Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'nın hemen ardında, 34 puana ulaştı.

Şenol Can yönetiminde üçüncü maçına çıkan ev sahibi, lider Beşiktaş'ı devirdikten sonra geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor ile berabere kalmıştı. Lacivert-beyazlılar, üst üste üçüncü maçınan da puanla ayrılmayı başardı.

Hafta arasında Fenerbahçe ile berabere kalan Yeni Malatyaspor, bu sonuçla galibiyet hasretini 13 maça yükseltti. İrfan Buz'la yoluna devam eden ekip, son galibiyetini 20 Ocak günü, Atakaş Hatayspor deplasmanında almıştı.

İki takım arasında, ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan mücadele, Adem Büyük'ün golleriyle 2-0'lık Yeni Malatyaspor üstünlüğüyle son bulmuştu.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson (Dk. 79 Tarkan Serbest), Hajradinovic, Varga, Thelin

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Acquah, Zeki Yavru (Dk. 90+2 Zuqui), Mustafa Eskihellaç (Dk. 65 Umut Bulut), Adem Büyük (Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş), Fofana (Dk. 83 Malle), Tetteh

Sarı kartlar: Dk. 81 Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Dk. 88 Zeki Yavru (Helenex Yeni Malatyaspor)