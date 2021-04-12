Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Fenerbahçe'nin gollerini 56. dakikada Mert Hakan 71. dakikada Valencia ve 90+5. dakikada Sinan Gümüş kaydederken Gaziantep FK'nın tek golünü ise 66. dakikada Maxim kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 66'ya yükselterek lider Beşiktaş'ın dört puan gerisinde zirve takibini sürdürürken, Gaziantep FK 50 puanda 6. sırada yer aldı.

11'ler

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kenan Özer, Morais, Olkowski, Miranda, Mirallas, Rashid, Maxim, Vetrih, Dicko

Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

İlk yarıdan dakikalar

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Günay topu uzaklaştırdı.

9. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde Mert Hakan Yandaş'ın son anda dokunduğu top, kaleci Günay'da kaldı.

11. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağdan İrfan Can'ın ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza yayı üzerinde Mert Hakan'ın önüne düştü. Mert Hakan'ın sol ayağıyla şutunda Gaziantep savunmasında Djilobodji meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Atağın devamında altıpasta topu önünde bulan Valencia'nın yerden şutunda, top direk dibinden auta gitti.

34. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gökhan Gönül'ün arkaya aşırdığı topta, altıpas içinde Serdar Aziz'in boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

42. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunda, kaleci Günay topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Dicko'nun sağdan ortasında penaltı noktası civarında Kenan Özer'in kafa vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarının önemli anları

56'ncı dakikada Fenerbahçe mücadelede üstünlüğü yakaladı. Ozan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

65'inci dakikada Gaziantep FK mücadelede eşitliği yakaladı. Maxim'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay'ın topu kontrol etmek istedi. Altay'ın çizgi üzerinden aldığı top elinden sekerek içeri girdi. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonra Gaziantep FK'nın golünü verdi: 1-1.

71'inci dakikada Fenerbahçe üstünlüğü yeniden ele geçirdi. Caner'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Pelkas'ın kafa ile arkaya aşırdığı topla buluşan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

88'inci dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Caner'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

89'uncu dakikada Maxim'in içeri çevirdiği topla buluşan Mirallas'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

90+5'inci dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Sinan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Szalai, Serdar Aziz, Caner Erkin, Sosa (Dk.81 Gustavo), Ozan (Dk.73 Sinan), İrfan Can, Pelkas (Dk.73 Cisse), Mert Hakan Yandaş (Dk.87 Novak), Valencia (Dk.81 Osayi-Samuel)

Gaziantep FK: Günay, Junior Morais (Dk.79 Güray), Djilobodji, Miranda, Olkowski, Vetrih (Dk.84 Furkan), Rashid (Dk.79 Enver Cenk), Mirallas, Maxim, Kenan (Dk.84 Ribeiro), Dicko

Gol: Dk.56 Mert Hakan Yandaş, Dk.71 Valencia, Dk.90+5 Sinan (Fenerbahçe) - Dk.65 Altay Bayındır (kk.) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Mert Hakan, Gökhan (Fenerbahçe) - Miranda, Vetrih (Gaziantep FK)