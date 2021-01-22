Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zidane'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Real Madrid Kulübü, yaptığı açıklamada, Zidane'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İspanyol basını, Fransız teknik adamın, ligde yarın deplasmanda Alaves'e karşı oynanacak maçta takımın başında sahaya çıkamayacağını yerine ikinci antrenör David Bettoni'nin geçeceğini yazdı.
Mevcut protokol gereği Zidane'a yapılacak diğer testler sonrasında karantinasının kaç gün süreceği belli olacak.
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