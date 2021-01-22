Galatasaray, Onyekuru ve Halil Dervişoğlu’na kavuşuyor
Galatasaray, Onyekuru ve Halil Dervişoğlu transferlerini resmi olarak açıklamaya hazırlanıyor. 2 oyuncu da sarı-kırmızılılar için İstanbul'a gelecek. İrfan Can için bastıran G.Saray, Diagne'nin durumuna göre forvet transferi de yapabilir.
Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, listesindeki futbolcularla görüşmelerini sıklaştırdı.
Onyekuru ve Halil Dervişoğlu’nu açıklamaya hazırlanan yönetim, İrfan Can Kahveci transferini de bitirmek istiyor.
Galatasaray, milli futbolcu için Medipol Başakşehir kulübü ile aradaki maddi farkı azaltmaya çalışıyor.
Taraflar arasındaki görüşmelerde belirli miktarda para ve takas formülünün de gündeme geldiği kaydedildi.
Diagne'ye talip var
Turuncu-lacivertlilerin Galatasaray’dan Emre Kılınç’ı istediği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, futbolcularına gelen talepleri de değerlendiriyor.
Premier Lig ekiplerinden West Bromwich, Mbaye Diagne'yi kiralamak istiyor. Galatasaray’ın istediği ücretin ödenmesi halinde bu transferin gerçekleşebileceği belirtildi.
Diagne’nin ayrılması durumunda yönetim forvet seçeneklerini değerlendirecek. Mostafa Mohammed’den vazgeçen sarı-kırmızılılar, Tiquinho'yu gündemine aldı.
Çin'de Tianjin Teda forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile Diagne’nin durumuna göre temas kurulacak.
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