Sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, ilk 2 sıradakileri takip edecek 4 takımın play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de son sırada yer alacak 3 ekip de lige veda edecek.

Normal sezonun 8 Mayıs Cumartesi günü tamamlanması planlanan TFF 1. Lig'de ikinci devrede 23. ve 30. hafta mücadeleleri hafta içi oynanacak.

İlk yarıda toplam 9 müsabakanın takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği ligde, ikinci devrede ekipler vakalar nedeniyle maça çıkamamaları halinde hükmen mağlup ilan edilecek.

İlk 6 sıradaki takımlar arasında birer puan fark var

İlk 6 sıradaki takımların birer puan farkla sıralandığı ligde 35 puanlı lider Giresunspor'u İstanbulspor, Yılport Samsunspor, Altay, Adana Demirspor ve Tuzlaspor takip ediyor.

Ligde 3 ceza puanı alan ve devreyi 3 puanla tamamlayan Eskişehirspor ile 9 puanlı Ankaraspor ve 13 puana sahip Akhisarspor düşme hattında bulunuyor.

Maç programı ve puan durumu

TFF 1. Lig'de 18. hafta maç programı ve puan cetveli şöyle:

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Ankaraspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

24 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor (Aktepe)

16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Yılport Samsunspor-Altay (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ocak Pazartesi:

16.00 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)