Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahmed Kutucu Heracles Almelo'ya kiralandı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Schalke 04, milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu Hollanda'nın Heracles Almelo takımına kiraladı.
Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki forvet oyuncusunun sezon sonuna kadar Heracles Almelo forması giyecek.
Schalke 04 ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu, bu sezon 10 maçta süre aldı ve 1 gol kaydetti.
#S04-Update: Ahmed #Kutucu wechselt für den Rest der Saison 2020/2021 auf Leihbasis zu @HeraclesAlmelo— FC Schalke 04 (@s04) January 21, 2021
Wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg, Ahmed!
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