Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 20:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Abdülkadir Ömür ameliyat edildi
[Trabzonspor, Abdülkadir Ömür, ]
Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür İstanbul'da ameliyat edildi.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan Abdülkadir Ömür'ün başarılı bir ameliyat geçirdi.
Abdülkadir Ömür'ün hastanede bir süre daha tedavi sürecine devam edilecek.
"Oyuncumuzun önümüzdeki hafta içerisinde Trabzon'a dönmesi ve tedavisini burada sürdürmesi planlanmaktadır."
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da Abdülkadir Ömür'ü ameliyatın ardından ziyaret ederek, moral verdi.
Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan futbolcumuz Abdülkadir Ömür başarılı bir ameliyat geçirdi— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 21, 2021
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Etiketler: Abdülkadir Ömür Trabzonspor
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