Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan Abdülkadir Ömür'ün başarılı bir ameliyat geçirdi.

Abdülkadir Ömür'ün hastanede bir süre daha tedavi sürecine devam edilecek.

"Oyuncumuzun önümüzdeki hafta içerisinde Trabzon'a dönmesi ve tedavisini burada sürdürmesi planlanmaktadır."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da Abdülkadir Ömür'ü ameliyatın ardından ziyaret ederek, moral verdi.