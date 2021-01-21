Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Rumen futbolcuda, tendon ve orta derecede kas yaralanması tespit edildi.

Alibec'in yaklaşık 6 hafta sonra takımla çalışmalara başlayabilecek.

Beşiktaş maçında sakatlanan Miguel Lopes'in ise arka adalesinde orta derecede yaralanma tespit edildi ve oyuncu bir hafta sonra idmanlara katılabilecek.

Kaleci Silviu Lung'un da daha önce tendon yaralanması olduğu hatırlatılarak, rehabilitasyonuna devam edilen futbolcunun haftaya antrenmanlara başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.