Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 05:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Liverpool'un 68 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Burnley'e 1-0 yenildi. Liverpool, 68 maç sonra sahasında yenilgiye düştü.
Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Burnley'i konuk etti.
Burnley, ilk yarısı golsüz sonuçlanan karşılaşmadan 83. dakikada Ashley Barnes'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip ayrıldı.
En son 2017'de yenilmişti
Bu mağlubiyetle Liverpool'un Premier Lig'de sahasındaki 68 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Liverpool sahasında en son Nisan 2017'de kaybetmişti.
[Fotoğraf: Reuters]
Öte yandan, Burnley, 1974 yılından bu yana ilk kez Liverpool'u mağlup etti.
Liverpool, bu sonuçla 34 puanda kalırken, Burnley 19 puana yükseldi.
Etiketler: Premier Lig İngiltere
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