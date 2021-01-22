Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Burnley'i konuk etti.

Burnley, ilk yarısı golsüz sonuçlanan karşılaşmadan 83. dakikada Ashley Barnes'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

En son 2017'de yenilmişti

Bu mağlubiyetle Liverpool'un Premier Lig'de sahasındaki 68 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Liverpool sahasında en son Nisan 2017'de kaybetmişti.

[Fotoğraf: Reuters]

Öte yandan, Burnley, 1974 yılından bu yana ilk kez Liverpool'u mağlup etti.

Liverpool, bu sonuçla 34 puanda kalırken, Burnley 19 puana yükseldi.