Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta keyifler yerinde. Yönetim, hem hücuma hem de defansa takviye yapmayı planlıyor.

Brezilyalı yıldız Hulk'u gündemine alan siyah-beyazlı ekip, oyuncu ile yıllık maaş üzerinden görüşmelerine devam ediyor. 1.5 yıllığına 4.5 milyon euro isteyen tecrübeli futbolcunun maaşında indirim yapması durumunda temaslar hızlanacak.

3 isimle yollarını ayırmayı planlıyor

Stoper mevkisi içinde arayışlarını sürdüren Beşiktaş, gözünü Brezilya’ya çevirdi. Flamengo forması giyen Leo Pereira ile ilgilenen siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak için girişimlere başladı.

2024’e kadar takımıyla sözleşmesi bulunan Pereira’nın da futbol hayatını Avrupa’da sürdürmeyi istediği belirtildi.

Mevcut kadrodaki oyuncuları göndererek limit sorununu aşmayı planlayan yönetimin, Lens, Mirin ve Douglas’ın takımdan ayrılmaları durumunda transfer için girişimlerini hızlandıracağı da gelen haberler arasında.