Teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Roma, milli futbolcuyu transfer etmek istiyor.

UEFA Konferans Ligi'ni kazanarak, ilk kez düzenlenen bu kupayı müzesine götüren sarı kırmızılı ekip, hedef büyüttü.

Gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Roma, Zeki Çelik'i renklerine katmak için girişimlere başladı.

Başarılı sağ bek için Lille kulübün kapısını çalan İtalyanların, kendilerinden talep edilen 10 milyon euro bonservis bedelini yüksek bulduğu iddia edildi.

İtalyan basını, Roma'nın milli oyuncu için 7 milyon avro ödemeye hazır olduğunu yazdı.

4 sezondur Lille'de top koşturan 25 yaşındaki yıldız, bu süreçte kırmızı beyazlı formayı en fazla giyen isimlerden biri oldu.

Zeki, Fransız ekibinde 143 maçta 8 gol 14 asistlik performans sergiledi. Lille'nin 2018 yılında İstanbulspor'dan 2 buçuk milyon avroya transfer ettiği Zeki Çelik'in Fransız kulübüyle 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.