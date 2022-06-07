Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği himayesinde Türk Spor Merkezi tarafından organize edilen Atatürk Kupası Berlin Şampiyonası tamamlandı.

Turnuvaya 18 Türk takımı katıldı. 15'er dakikalık çift devre üzerinden oynanan grup maçlarının ardından önce çeyrek final sonra yarı final karşılamaları oynandı.

Final karşılaşmasında FC Brandenburg ile karşılaşan Spandauer FC Veritas maçı 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök’ün katıldığı törenle verildi.

Kadınlar Berlin Kupası final karşılaşmasını Berlin Türkiyemspor kazandı

Mariendorf Volkspark Stadı'nda oynanan Kadınlar Berlin Kupası finalini 1650 seyirci izledi.

Berlin Türkiyemspor ile Viktoria Berlin karşılaşmasında, Berlin Türkiyemspor 73. dakikada Leiyla Aydin'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Mavi-beyazlı ekip kalan bölümde üstünlüğünü koruyarak 88. dakikada Aylin Yaren ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Böylelikle Berlin Türkiyemspor kadınlar futbol takımı ilk kez mücadele ettiği Kadınlar Berlin Kupası finalinde şampiyon oldu.

Berlin Türkiyemspor gelecek sezon Almanya Futbol Federasyonu Kupası'nın ilk turuna katılmaya da hak kazandı.