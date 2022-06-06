Rıdvan Yılmaz rotayı Avrupa'ya çevirdi. Genç sol bek, Beşiktaş yönetimine yurt dışında forma giymek istediğini bildirdi.

Bu sezon siyah beyazlı formayla 3 kez fileleri havalandıran ve 4 gol pası veren Rıdvan'a, Torino ve Eintracht Frankfurt’un ilgisi sürüyor.

Yaklaşık 1 aydır Torino ile görüşmeler devam ediyor. İtalyan ekibinin, 21 yaşındaki oyuncu için yaptığı teklifi yenilemesi bekleniyor.

Torino'nun, Rıdvan için yaklaşık 5 milyon avro önerdiği ve bu rakamın Beşiktaş yönetimi tarafından az bulunduğu öğrenildi.

Rıdvan Yılmaz’ı kadrosuna katmak isteyen bir diğer takım ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Eintracht Frankfurt.

Alman ekibinin teklifinin, Torino’ya göre yüksek olduğu ifade edildi. Rıdvan Yılmaz’ın transferine ilişkin kararın kısa sürede alınması bekleniyor.