İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 122 kulüpten 435'i kadın, 880 sporcu katıldı.

Şampiyonada klasik ve makaralı yayda ferdi ve takım atışları yapıldı.

Ferdilerde 9-10 yaş klasik yay erkeklerde Mehmed Musab Saymaz, kadınlarda ise Zehranur Adaş, 10-12 yaş klasik yay erkeklerde Yiğit Samet Doğan, kadınlarda ise Zeynep Naz Kocacık birinci oldu. 11-12 yaş makaralı yay erkeklerde Efe Taş Tekin, kadınlarda ise Eflal Duru Kaya altın madalyanın sahibi oldu.

Takımlarda 9-10 yaş klasik yay erkeklerde Altınok Spor Kulübü, kadınlarda İstanbul Nova Spor Kulübü, 11-12 yaş erkeklerde Altınok Spor Kulübü, kadınlarda Vedat Erbay Spor Akademisi, 11-12 yaş makaralı yay erkeklerde Okçular Vakfı Spor Kulübü, kadınlarda ise Muğla Büyükşehir Belediye Spor Kulübü birinciliğe ulaştı.

Yarışmanın sonunda madalya töreni düzenlendi.