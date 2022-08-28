Kastamonu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca Uzun Yazı mevkisinde düzenlenen organizasyonda 10 kategoride yaklaşık 80 at yarıştı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, programın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Çakır, Kastamonu'nun atlı spor alanında güçlü faaliyetlerinin bulunduğunu anlattı.

"Artık bu yarışlar, Kastamonu ile bütünleşmiş diyebiliriz. Pandemi nedeniyle 2 yıllık bir arası var. Bugün de inşallah kaldığımız yerden başlıyoruz. Yarışlarda emeği geçen Federasyon Başkanı, Belediye Başkanlığımız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kazasız belasız keyifli bir yarış seyri diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ise yarışların 31'incisini düzenlediklerini söyledi. Yurt, yarışları düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

"Bizi biz yapan değerler arasında geleneksel sporlarımız önemli bir yer tutmaktadır. Başkanımız Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatları doğrultusunda Kastamonu Belediyesi olarak tüm değerlerimize sahip çıkmak adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu da yarışlara yoğun bir katılımın olduğunu kaydetti.

"Geleneksel atlı sporlarımıza yoğun bir ilgi var. Bizim için burada önemli olan gençlerimiz. Geleneğimizi geleceğe taşıma konusunda gençlerimiz bir mihenk olarak duruyor. Biz bu sporlarımızı bir hobi olmaktan çıkartarak kurumsal bir kimlik kazandırdık. Ecdadımızın şanlı geçmişinde kullandığı atlar ile berabere geleceğe umutla yürüme adına bugün buradayız."

[Fotoğraf: AA]

Program, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.