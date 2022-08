Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İtalya Milli Takımı formasını da giyen 28 yaşındaki santrfor ile 1+2 yıllık sözleşme imzalandı.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında AlbinoLeffe'de başlayan Belotti, sonrasında Palermo (2013-2015) ve Torino (2015-2022) kulüplerinde oynadı.

2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İtalya'nın kadrosundaki Belotti, Torino formasıyla 251 maçta 113 gol attı.

The club is delighted to be able to confirm the signing of the Italy international forward.



We are also proud to continue raising awareness about open missing children cases around the globe.

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/d1FCMY3HOW