Çok Bulutlu -1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.01.2026 07:09

Filistin Ulusal Girişim Hareketi: Ateşkes sonrası Gazze’de 2 bin 500’den fazla ev yıkıldı

Filistin Ulusal Girişim Hareketi, İsrail’in 10 Ekim 2025’te varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi’nde 2 bin 500’den fazla evi yıktığını belirterek, sorumluların hesap vermesi için uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi: Ateşkes sonrası Gazze’de 2 bin 500’den fazla ev yıkıldı
[Fotograf: Reuters]

Hareketten yapılan açıklamada, Gazze’de devam eden İsrail yıkımlarının "en sert ifadelerle" kınandığı belirtildi.

Açıklamada, ateşkes ilan edilmesine rağmen yıkım faaliyetlerinin tehlikeli biçimde arttığına dikkat çekilerek, İsrail güçlerinin ateşkes duyurusundan bu yana 2 bin 500’den fazla evi yerle bir ettiği, bunun uluslararası hukuk ve sözleşmelerin açık ihlali olduğu ifade edildi.

Konutlar ile altyapının sistematik şekilde yıkılmasının savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, bu politikanın sürdürülmesinin İsrail’in ateşkese bağlı kaldığı yönündeki iddiaların "asılsızlığını" ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, asıl amacın Gazze’deki insani felaketi derinleştirmek, zorla yerinden etmeyi ve toplu cezalandırmayı dayatmak olduğu kaydedildi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi, Gazze’ye yönelik tüm yıkım ve saldırıların derhal ve kapsamlı biçimde durdurulmasını, ihlalleri soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını talep etti.

Ayrıca Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması, insani yardım ve yeniden imar malzemelerinin kısıtlama olmaksızın bölgeye girişine izin verilmesi ve İsrail’in sivillere yönelik suçları nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada "İşgalin suçları, Filistin halkının topraklarında kalma ve etnik temizlik planlarını boşa çıkarma kararlılığını asla kıramayacaktır." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Süper zenginler 2026'nın ilk 10 gününde rekor kırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:06
ABD'den vatandaşlarına "derhal İran'ı terk edin" çağrısı
07:50
Kahramanmaraş'ta bir binanın istinat duvarı çöktü
08:06
İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde ölenlerin sayısı 646'ya yükseldi
06:51
Miraç Kandili perşembe günü idrak edilecek
07:00
Süper zenginler 2026'nın ilk 10 gününde rekor kırdı
06:46
Yapay zeka kayıp dağcıyı nasıl buldu?
Tedavi imkanlarının tükendiği Gazze’de, yaşlı bir annenin nefesi, lastik pompasına emanet
Tedavi imkanlarının tükendiği Gazze’de, yaşlı bir annenin nefesi, lastik pompasına emanet
FOTO FOKUS
Kazayı yaptı, aracını bırakıp kaçtı
Kazayı yaptı, aracını bırakıp kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ