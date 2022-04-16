Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yüzmede iki Türkiye rekoru kırıldı
[Fotoğraf: AA]
Yüzücüler Nusrat Allahverdi ile Tuncer Berk Ertürk, Türkiye Arena Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'inde rekor kırdılar.
Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin dördüncü gününde müsabakalar devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Yüzücü Allahverdi, 50 metre kurbağalama kategorisinde rekorunu geliştirdi. Eski rekoru 29.28 olan Allahverdi, müsabakalarda 29.25 derecesi elde ederek 15-16 Yaş Türkiye rekorunu yeniledi.
[Fotoğraf: AA]
Ertürk de 200 metre kelebek kategorisinde 2.02.50 derecesiyle 15-16 Yaş Türkiye rekoru kırdı. Seçmeler 17 Nisan Pazar günü sona erecek.
Etiketler: Edirne
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