Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda federasyonun 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 faaliyet raporu, denetim kurulu raporu görüşülerek ibra edildi.

Kenan Şebin, 2016 yılında bağımsız federasyon olarak kurulduklarını, 6 yılda çok önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu, daha büyük başarılara imza atmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Genel kurulda 148 delegenin 119'u oy kullandı, geçerli oyların 108'ini alan Kenan Şebin yeniden başkanlığa seçilirken, 11 oy da geçersiz sayıldı.

Başkan Şebin'in yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

"Ahmet Çelebi, Murat Akın, Ahmet Buğra Sertbaş, Melike Ertekin, Avşar Arslan, Tuncay Akkoyun, Zafer Aynalı, Osman Sarı, Mehmet Gültekin, Abdulhadi Çintimar, Taner Şancı, Erdal Karahan, Gökhan Bayraktar, Zeyit Palabıyık."