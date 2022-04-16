İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Road Race Label (Uluslararası Yol Koşusu Sertifikası) verilen Türkiye’nin en hızlı maratonunda 43 ülkeden 552 yabancı koşucu yer alacak.

Maratonİzmir, saat 08.00’de Şair Eşref Bulvarı’ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden başlayacak.

Daha sonra Karşıyaka’ya gidip, Bostanlı İskelesi’ne gelmeden dönecek sporcular Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı’na varacak. Maraton başlangıç noktasında tamamlanacak.

Saat 07.20’de başlayacak 10 kilometrelik yarışta ise 4 binin üzerinde atlet mücadele edecek.

Maratonİzmir'de koşuculara verilecek pet şişeler atık kutularında toplanarak geri dönüştürülecek ve gelecek yıl kullanılacak yarış tişörtlerinin ana maddesini oluşturacak. Madalyalar da geri dönüşümlü malzemeden olacak.