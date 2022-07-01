Tarihi yağlı güreşler Sarayiçi Er Meydanı'nda minik pehlivanların güreşleriyle başladı.

Bu yıl mücadele edecek 2 bin 475 pehlivan, rakiplerinin yanı sıra sıcaklıkla da baş etmeye çalışacak. Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte nem ve vücuda sürülen yağ ile bu sıcaklık daha fazla hissediliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Çayıra dökülen yağlardan yansıyan sıcaklık ve efor nedeniyle yükselen vücut sıcaklığı pehlivanlara zor anlar yaşatıyor.

[Fotoğraf: AA]

Başpehlivanların yarın çıkacağı çayırda hava sıcaklığının 35 derece olması bekleniyor.

Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceği 3 Temmuz Pazar günü ise hava sıcaklığının, biraz düşerek 33 derecede seyredeceği tahmin ediliyor.

[Fotoğraf: İHA]