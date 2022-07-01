Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yüksek hava sıcaklığı Kırkpınar'daki pehlivanları olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: İHA]
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştiği Edirne'de bunaltıcı hava sıcaklığı pehlivanları da olumsuz etkiliyor.
Tarihi yağlı güreşler Sarayiçi Er Meydanı'nda minik pehlivanların güreşleriyle başladı.
Bu yıl mücadele edecek 2 bin 475 pehlivan, rakiplerinin yanı sıra sıcaklıkla da baş etmeye çalışacak. Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte nem ve vücuda sürülen yağ ile bu sıcaklık daha fazla hissediliyor.
[Fotoğraf: İHA]
Çayıra dökülen yağlardan yansıyan sıcaklık ve efor nedeniyle yükselen vücut sıcaklığı pehlivanlara zor anlar yaşatıyor.
[Fotoğraf: AA]
Başpehlivanların yarın çıkacağı çayırda hava sıcaklığının 35 derece olması bekleniyor.
Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceği 3 Temmuz Pazar günü ise hava sıcaklığının, biraz düşerek 33 derecede seyredeceği tahmin ediliyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Edirne
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