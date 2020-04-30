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Yukatel Denizlispor'da testler negatif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da görev yapan futbolcu ve çalışanların koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Denizlispor'da çalışan personel ve futbolculara özel bir hastanenin sağlık ekipleri tarafından koronavirüs testi yapıldığı kaydedildi.
"Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri tarafından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcu ve çalışan personele yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları negatif çıkmıştır."
Etiketler: Yukatel Denizlispor koronavirüs testiSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 16:40
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