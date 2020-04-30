Kulüpten yapılan açıklamada, Denizlispor'da çalışan personel ve futbolculara özel bir hastanenin sağlık ekipleri tarafından koronavirüs testi yapıldığı kaydedildi.

"Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri tarafından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcu ve çalışan personele yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları negatif çıkmıştır."