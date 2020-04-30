Hollanda basınına konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Şu an üçüncü sıradayız, şampiyonluk şansımız çok yüksek. Eğer lig iptal edilirse Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceğiz. Ben ligin devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Bu sezon Devler Liginde iyi bir performans ortaya koymadıklarını belirten Ömer, "Real Madrid ve Paris Saint Germain'e karşı farklı mağlubiyetler aldık. Maçları böyle kaybetmemiz bizim için hoş değildi" ifadesini kullandı.

Sarı Kırmızılı takıma ilk geldiğinde zorlandığını kaydeden Ömer, "Belirli özelliklerim olmasa Galatasaray beni transfer etmezdi, kendi özelliklerimi bildiğim için başarılı olacağımdan hiçbir zaman şüphe etmedim" diye konuştu.

Ömer Bayram, koronavirüs sürecinde takım arkadaşları ile organize olarak 1000 aileye yardım ettiklerini de açıkladı.