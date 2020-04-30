Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, yaptığı açıklamada, ilçedeki stadın bakıma ihtiyacının olduğunu, bu doğrultuda ihaleyi kazanan firmaya yer tesliminin gerçekleştiğini söyledi.

Yenileme çalışmalarının 170 gün sürmesinin planladığını aktaran Uçgun, statta 480 kişilik ek tribün de yapılacağını kaydetti.

Uçgun, verdiği desteklerden dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere herkese teşekkür etti.