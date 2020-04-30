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2021 Para Atletizm Dünya Şampiyonası ertelendi
[Fotoğraf: Uluslararası Paralimpik Komitesi]
2021 yılında Japonya'nın Kobe şehrinde yapılması planlanan Para Atletizm Dünya Şampiyonası, 2022'ye ertelendi.
Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) internet sitesinde yer alan açıklamada, Kobe'de gerçekleştirilecek Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nın 26 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.
Açıklamada, erteleme sebebinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenmesi olduğu belirtildi.
Etiketler: 2021 Para Atletizm Dünya ŞampiyonasıSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 17:38
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