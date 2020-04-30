Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Tandoğan Tesisleri'ni inceleyen Başkan Mert, burada altyapıdan sorumlu asbaşkanlar Müslüm Benli ve Soner Kurt, başdanışmanı Mustafa Başer, Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Metin Barut ve Altyapı Genel Koordinatörü Cengiz Paça'yla bir araya geldi.

Fatih Mert, tesislerdeki sahanın yapımına mayıs ayında başlanacağını ve temmuz ayının başında bitirileceğini aktardı. Mert, sahanın yapımıyla modern tesislere sahip ve altyapısı daha da güçlü bir MKE Ankaragücü göreceklerini kaydetti.

Sportif danışman Ergün Yücel'le yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde sportif danışman Ergün Yücel'le yolların ayrıldığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sportif danışmanlık görevini üstlenen Yücel'in özellikle ara transfer döneminde takıma önemli isimler kazandırdığı vurgulanarak, "Ergün Yücel, kulübümüzden ayrılmış olup; kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.