Galatasaraylı Sofiane Feghouli, sarı kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu söyledi. Fanatik Gazetesi'ne röportaj veren Cezayirli oyuncu, "2 yıllık sözleşmem daha var, teknik heyetin de yardımları ile kazanmayı bilen bir grup haline geldik" dedi.

Zirve yarışı hakkında görüşlerini açıklayan Feghouli, "Lige ani bir şekilde ara verdiğimiz için bir şey söylemem çok zor. Eğer şampiyonluk yolunda mücadeleye devam etseydik, net bir şekilde favori olduğumuzu söylerdim" açıklamasını yaptı.

Kadıköy'de 3-1 kazandıkları Fenerbahçe karşılaşmasını unutamadığının altını çizen tecrübeli oyuncu, "Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergiledik. Futbol dersi verdik ve psikolojik savaşı kazandık" dedi.

Beşiktaş derbisini de değerlendiren Feghouli, "Evimizde oynadığımız seyircisiz maçtaki ortam tabii ki güzel değildi. Hangi oyuncu için olursa olsun, bu koşullar altında futbol oynamanın zor olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye'deki sağlık sisteminden övgüyle bahseden 30 yaşındaki futbolu, "Burada kendimi güvende hissediyorum. Hükümet halka iyi bakıyor ve doğru kararları alıyor" dedi.