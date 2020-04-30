Galatasaray tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan Sabah Gazetesi'ne konuştu.

"Bu sezonki performansımı kendime yakıştırmadım, bu şekilde bırakmak içime sinmiyor. Hocamızla, başkanımızla konuşmadan olaylar nasıl gelişir bilemem. Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyorum ama gönlüm sahanın içinde takımına yardım eden bir oyuncu olarak ayrılmak. Yaşıtlarım hâlâ oynuyor, ben de oynamak istiyorum."

Aktif kariyerine noktaladıktan sonra da futbolun içinde olacağını belirten sarı kırmızılı oyuncu, "Bana nerede ihtiyaç olur onu zaman gösterir, ama kulübede olmak istiyorum. Uzun vadeli planlarımda teknik direktörlük yapmak var" dedi.

Fatih Terim'in kendisi için çok farklı olduğunu da kaydeden Selçuk İnan, "Beni Milli Takım'a ilk olarak hocamız çağırdı. Herhalde son 20 yılda Fatih Hoca ile en çok çalışan, en uzun süre geçiren oyuncuyum" diye konuştu.