Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ve Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımdan çıkarak normal servis odasına alınan teknik adamın sağlık durumuyla ilgili basın açıklaması yaptılar.

"Vural'ı iki gün önce de solunum cihazından ayırdık"

Prof. Dr. Çuhadaroğlu, deneyimli çalıştırıcının durumunun iyiye gittiğini belirtti.

"Yılmaz Vural, bir süredir hastanemizde takibimizdeydi. Hastanemize yattıktan bir iki gün sonra da solunum sorunu nedeniyle yoğun bakıma alıp entübe ederek solunum desteği verdik. Bu süreç de olumlu bir şekilde ilerledi. Vural'ı iki gün önce de solunum cihazından ayırdık. Bu iki günlük takiplerimizde de her şey yolunda gitti. İzlediğimiz parametreler olumlu olarak devam etti. Şu sıralarda da normal servis odasını hazırlamaktayız. Belki de şu an normal servis odasına geçişi yapılmıştır. Yılmaz Vural'ın durumu şu an iyi. Basının ve sevenlerinin kendisine gösterilen ilgiyi aktardık. O da herkese teşekkür etti."

Çuhadaroğlu ayrıca, deneyimli çalıştırıcının ne zaman taburcu olacağıyla ilgili soru üzerine de, "Yılmaz hocanın ne zaman hastanemizden çıkacağıyla ilgili takvim vermek zor" yanıtını verdi.

"Yılmaz Vural'ın hepinize çok selam söyledi"

Öte yandan Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, koronavirüsten korunmak için herkesin aynı titizlikle yaşamını sürdürmeye dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Vural'ın eşi Seda Vural da, tecrübeli teknik adamın herkese çok selam söylediğini ifade etti.

"Öncelikle Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'na ve hastane çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Bize çok ilgi gösterdiler ve eşime çok iyi bakıldı. Kendilerine çok güvendim. Yılmaz Vural'ın sağlığı yerinde, hepinize çok selam söyledi ve çok da teşekkür etti."

"Yılmaz Vural zaten duygusal biri ve çok etkilendi"

Seda Vural, Yılmaz Vural'ın çok duygusal biri olduğunu ve kendisine gösterilen ilgiden de çok etkilendiğini belirtti.

"Yılmaz Vural, kendisine gösterilen ilgiden bahsedince çok duygusallaştı. Zaten duygusal biri ve çok etkilendi. Yılmaz ayrıca ailenin de çok önemli olduğunu, herkesin ailesine dört elle sarılması gerektiğini söyledi."