Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.

Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı üçüncü maçında ilk puan kaybını yaşadı. Demir Grup Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti ise altı maça çıktı.

Mücadeledeki golleri Trabzonspor adına 45. dakikada Caleb Ekuban, konuk ekip adına ise 67. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

Zorlu maç sonrası Trabzonspor 13, Sivasspor ise 10 puana yükseldi.

Trabzonspor ligin 12. haftasında Hes Kablo Kayserispor’a konuk olacak. Demir Grup Sivasspor ise Fraport TAV Antalyaspor’u ağırlayacak.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Ekuban'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Samassa sağ üst köşeye doğru gelen topu kornere çeldi.

12. dakikada Ekuban'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Afobe'nin kafa vuruşunda top üsten auta gitti.

16. dakikada Fajr'in soldan kullandığı serbest atışta, yere çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır, sol köşesine uzanarak güçlükle kornere çeldi.

22. dakikada Gradel'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

36. dakikada Baker'in soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

GOL - 45. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Sağ taraftan kendi yarı alanından kaparak taşıdığı topu Ekuban, Abdulkadir Ömür'e aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza alanı sağ çaprazında tekrar topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sol tarafından filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Baker'in pasında ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Samassa topu kontrol etti.

72. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Diabete, topu ceza alanı içindeki Ekuban'a çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 67. dakikada sol kanatta topla buluşan Max Gradel nefis hareketlerle rakiplerinden sıyrıldı ve son çizgiden ortasını yaptı. Ön direkteki Yatabare'nin vuruşunda savunmadan seken topu kale ağzında Hakan Arslan tamamladı. 1-1

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Stat: Medical Park.

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Marlon, Vitor Hugo, Edgar, Serkan Asan, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 89 Safa Kınalı), Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Stiven Plaza), Lewis Baker, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Benik Afobe (Dk. 66 Diabate).

Demir Grup Sivasspor: Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye, Samba Camara (Dk. 65 Kerem Atakan Kesgin), Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Claudemir (Dk. 55 Barış Yardımc), Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel, Mustapha Yatabare (Dk. 90+2 Isaac Cofie), Casimir Ninga (Dk. 55 Arouna Kone).

Goller: Dk. 45 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 76 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 83 Faycal Fajr (Demir Grup Sivasspor)